Гинцбург: заканчивается третья стадия испытаний вакцины от туберкулеза

Новая вакцина, которая будет защищать от инфицирования туберкулезом, проходит третью стадию клинических испытаний. Об этом сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Заканчивается третья стадия клинических испытаний вакцины от туберкулеза, новой вакцины. Почему я говорю новой? Потому что 103 года существуют вакцины БЦЖ против туберкулеза, которые мы, в частности, выпускаем, и которыми снабжаются все роддома. Она защищает маленьких детей от тяжелых диссеминированных форм туберкулеза. <…> Без новой вакцины, которая бы защищала от заражения, справиться с этой инфекцией невозможно", - сказал он.

По его словам, туберкулез после пандемии ковида вновь вышел на первое место в мире по летальности среди населения. Ученые Центра им. Гамалеи разработали генно-инженерную вакцину, которая создана на основе белков, участвующих в первоначальных стадиях взаимодействия туберкулеза с клетками иммунной системы человека, в которые проникает возбудитель заболевания.

Он также отметил, что третья стадия клинических испытаний новой разработки от туберкулеза проходит примерно в 50 центрах РФ и фактически в ней участвуют 2,5 тыс. испытуемых.

"Вакцина показывает очень хорошие результаты, и, надеюсь, что в конце следующего года мы получим регистрационное удостоверение. И тогда страна будет владеть таким препаратом, который во многом будет способствовать успешной борьбе с туберкулезом", - подчеркнул Гинцбург.

На текущий момент в Центре им. Гамалеи активно ведется работа и над вакцинными препаратами против возбудителей инфекционных заболеваний, которые обладают сильным пандемическим потенциалом.

"Не дай Бог повторится подобное COVID-19, тогда у нас будет большой выбор вакцинных препаратов, которые прошли первую-вторую стадию клинических испытаний. И тогда станет возможным выбирать уже из большого набора препаратов, которые были созданы. Это мы называем вакцинными "консервами", что, естественно, тоже является одним из основных направлений нашей работы в плане предотвращения возможных пандемических осложнений", - заключил ученый.

В докладе Всемирной организации здравоохранения сообщалось о рекордном уровне заболеваемости туберкулезом в мире за 28 лет. По данным организации, в 2023 году он был диагностирован у 8,2 млн человек, что на 0,7 млн больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем с 1995 года, когда ВОЗ начала глобальный мониторинг заболеваемости.