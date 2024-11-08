Названы симптомы «ходячей пневмонии»

В Соединённых Штатах резко возросло количество случаев заражения Mycoplasma pneumoniae, или «ходячей пневмонией». Особенно это касается детей. Вот что об этом нужно знать.

Ходячая пневмония может поразить любого человека. Однако чаще всего она встречается у детей школьного возраста, подростков, молодых людей. Распространяется болезнь через дыхательные капли при тесном контакте с заболевшим.

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Симптомы ходячей пневмонии похожи на симптомы распространённых инфекций верхних дыхательных путей. Это лихорадка, насморк и кашель. При этом инфекции Mycoplasma часто сопровождаются постоянным кашлем, который может не проходить неделями или месяцами.

Как отмечает доктор Майкл Чанг, доктор медицины, врач-инфекционист в UTHealth Houston, у детей младшего возраста инфекция часто протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие её распространённые признаки включают усталость, озноб и одышку.

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