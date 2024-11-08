Оземпик для похудения снизил боль при артрите

Препарат Семаглутид компании Novo Nordisk, продаваемый как Ozempic для лечения диабета, а теперь и потери веса, продемонстрировал значительные результаты в снижении боли при остеоартрите колена, согласно результатам недавнего клинического испытания.

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Исследование STEP 9, в котором участвовали 407 взрослых людей с ожирением и умеренным остеоартритом колена, показало, что семаглутид, в сочетании с потерей веса, привел к значительному уменьшению боли, что было подтверждено анализами.

Через 68 недель участники, принимавшие семаглутид, потеряли 13,7% веса и улучшили свои результаты по WOMAC на 41,7 балла, в то время как группа плацебо показала снижение веса на 3,2% и улучшение на 27,5 балла. Это привело к улучшению физической функции у тех, кто принимал семаглутид, с улучшением на 12 баллов по сравнению с 6,5 баллами в группе плацебо.

Исследование подчеркивает потенциал семаглутида как нехирургического метода лечения остеоартрита колена, связанного с ожирением. Несмотря на то, что препарат еще не одобрен для этой цели.

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