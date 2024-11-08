Уролог назвал ранние симптомы простатита

Простатит можно распознать на ранней стадии, для этого нужно свериться со списком симптомов. О том, что это за симптомы рассказал уролог, хирург и андролог Ильнур Аглиуллин.

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Среди симптомов этого заболевания можно выделить снижение потенции, стертый оргазм, расстройства половой функции, плавающие в моче выделения, похожие на нити, повышенная утомляемость, частое мочеиспускание, чувство жжения в уретре и промежности и тянущиеся выделения из уретры во время дефекации, поделился врач.

Если своевременно обратиться к доктору, то можно снизить риск развития простатита, передает слова эксперта UfaTime.

7 ноября специалисты Гарвардской медицинской школы и Центра женского здоровья имени Бригама назвали количество эякуляций в месяц для профилактики рака простаты. По их словам, 21 одного раза в месяц достаточно, чтобы снизить риск возникновения онкологии на 20 процентов.

Уролог-андролог тверского филиала сети «Клиника Фомина» Анастасия Астаховой рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» о том, какие осложнения могут возникать при простатите.