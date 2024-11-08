Что провоцирует развитие шизофрении

Алкоголь провоцирует развитие психических заболеваний, сообщает «Радио 1» со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога министерства здравоохранения Московской области Виталия Холдина. По его словам, шизофрения встречается в разы чаще среди людей с алкоголизмом.

Согласно научным данным, алкоголизм, возникновение шизофрении и других психических заболеваний имеет генетическую предрасположенность. Существуют теории о том, что алкоголизм и наркотики являются «пусковым механизмом» в развитии шизофрении и других психических заболеваний, — объяснил психиатр.

Нарколог отметил, что из-за спиртного лечение шизофрении и различных неврозов становится труднее. Поэтому важно исключить употребление алкоголя, который может привести к различных болезням, добавил Холдин.

Ранее терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что алкоголь нельзя смешивать с кофе, энергетиками и газировкой. Она объяснила, что в первом случае кофеин маскирует чувство опьянения, провоцируя двойную нагрузку на сердце и сосуды.

До этого психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин заявил, что препараты от алкоголизма не так эффективны, как кажется. По его словам, таблетки не лечат зависимость сами по себе, а лишь смягчают негативные эффекты.