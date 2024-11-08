Названы места, где вы с большей вероятностью заразитесь гриппом

Скоро наступит сезон гриппа. Только в США из-за этого вируса ежегодно попадают в больницу около 200 000 человек. К распространённым симптомам гриппа относят лихорадку, кашель, усталость, озноб и мышечные боли.

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Лора Перди, доктор медицины, магистр делового администрирования, сертифицированный семейный врач в Форт-Беннинге (США), рассказала, каких общественных мест лучше избегать, чтобы не заразиться гриппом.

Самолёты и аэропорты. Риск заражения вирусом гриппа в них повышается из-за замкнутого пространства, плохой циркуляции воздуха, близости людей друг к другу. Свести к минимуму это можно за счёт соблюдения гигиены рук, ношения масок, отказа от прикосновений к лицу.

Школы и детские сады. У детей общие игрушки, много групповых занятий.

Общественный транспорт. Чтобы не заразиться от других пассажиров в транспорте, соблюдайте социальную дистанцию, когда это возможно, а также пользуйтесь дезинфицирующими средствами для рук.

Продуктовые магазины и аптеки. Большинство из нас ходят за продуктами даже во время болезни. Чтобы снизить риск заражения гриппом, регулярно дезинфицируйте руки, не прикасайтесь к лицу во время покупок, протирайте ручки тележек дезинфицирующими салфетками.

Розничные магазины и торговые центры. Есть большая вероятность, что вы пройдёте мимо больного человека или прикоснётесь к той же поверхности, что и человек, который заразился гриппом.

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Рестораны и кафе. Меню, приправы — это то, чем в ресторанах пользуются все. Поэтому велик риск, что вы прикоснётесь в кафе или ресторане к поверхности, содержащей вирус.

Офисы и места работы. Регулярно очищайте офисные поверхности, по возможности работайте удалённо и оставайтесь дома, если заболели.

Больницы и учреждения по уходу. Важно в таких местах часто мыть руки. Кроме того, не забывайте о вакцинации.

Тренажёрные залы и тренировочные классы. Чтобы не подвергать риску своё здоровье, протирайте оборудование до и после его использования, а также тренируйтесь в часы, когда в зале мало народу.

Концерты или спортивные мероприятия. В следующий раз, когда решите посетить такое мероприятие, подумайте о том, чтобы надеть маску, соблюдать строгую гигиену. По возможности выберите места, которые помогают дистанцироваться от других.

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