Стало известно, какие продукты ведут к развитию рака

Согласно информации, опубликованной изданием 78.ru, медицинские эксперты выделили пять продуктов, употребление которых может повысить риск образования злокачественных опухолей. Врачи настоятельно рекомендуют сократить их потребление в рационе.

© Poslednie-novosti.com

Первым в списке оказался попкорн, приготовленный в микроволновке. Он содержит перфтороктановую кислоту, которая может способствовать развитию рака печени и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Также медики предупреждают о рисках, связанных с красным мясом. При жарке или другой термической обработке в нем образуются гетероциклические амины, которые могут провоцировать рак. Кроме того, сосиски часто содержат нитрат натрия — консервант, который также считается вредным для здоровья.

Не менее опасным продуктом является магазинное молоко. Для увеличения объёмов производства коров кормят гормонами, что может негативно сказаться на здоровье потребителей.

Сахарные изделия также вызывают опасения врачей. Высокое содержание сахара не только в сладостях, но и в макаронах и выпечке способствует повышению уровня глюкозы в крови. Это, в свою очередь, увеличивает выброс инсулина, который может приводить к выработке эстрогена, негативно влияющего на молочные железы и повышающего риск рака груди.

Наконец, любимые многими соленья и консервированные продукты могут стать причиной развития онкологических заболеваний. В жестяных банках содержится бисфенол-А, который быстро проникает в консервированные помидоры из-за их высокой кислотности.