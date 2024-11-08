Нейросеть обнаружила сердечный приступ у мужчины с бессонницей

Пользователь Reddit поделился историей, как ChatGPT спас ему жизнь в критический момент. На это обратил внимание Telegram-канал NN.

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По словам американца, посреди ночи у него начались сильные боли в груди, тошнота и головокружение, которые он сначала списал на недостаток сна. Из любопытства он решил описать свои симптомы ChatGPT.

Вместо того чтобы предложить стандартные советы по уменьшению потребления кофе, модель задала несколько уточняющих вопросов, после чего настоятельно рекомендовала незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Лишь тогда пользователь Reddit осознал серьезность своего состояния и отправился в больницу.

Медики диагностировали у американца начальную стадию сердечного приступа. Благодаря своевременному вмешательству и рекомендации ChatGPT мужчина вовремя оказался в больнице и получил необходимое лечение.

Однако многие специалисты советуют не полагаться на рекомендации искусственного интеллекта в вопросах, связанных со здоровьем. В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует подходить с осторожностью к «знаниям» ИИ в области медицины.

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