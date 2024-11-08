Житель Бурятии занимался самолечением и вырастил гигантскую опухоль, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на республиканский онкологический диспансер в Улан-Удэ. По словам врачей, пациента ничего не беспокоило, пока он не начал задыхаться.

Результат самолечения непредсказуем. На фото случай из нашей практики, самолечение привело к резкому росту опухоли. Но пациента это не беспокоило, — объяснили медики.

Они отметили, что следует отказаться от самолечения, проходить диспансеризации и посещать врачей. Очень важно беречь себя, добавили врачи.

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Ранее врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы спасли 16-летнего подростка от мучительных ночных болей в ноге, об этом сообщил заведующий отделением Виталий Куваев. Специалист уточнил, что в ходе диагностики у пациента выявили остеоид-остеому — опухоль, которая чаще всего встречается у молодых людей мужского пола. Симптомы сопровождали школьника три месяца.

До этого врачи МОНИКИ им. Владимирского достали из уха мальчика разбухший орех. Плод в ухо ребенку засунул его брат во время игры. В ходе обследования выяснилось, что из-за влажности орех сильно разбух, усилив отек и боль. Мальчика выписали домой на следующий день.