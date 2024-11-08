Чем опасно запивать лекарства

Лекарства не следует запивать молоком, чаем, кофе, газировкой и грейпфрутовым соком, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, молоко работает как сорбент и обладает обволакивающим действием, поэтому уменьшает всасывание активных веществ препарата.

В чае и кофе есть танины – дубильные вещества, которые тоже действуют как сорбенты. Помимо прочего, в этих напитках присутствует кофеин, который будет нейтрализовать действие успокоительных препаратов. Нужно расслабить нервную систему, а чай и кофе будут пытаться ее простимулировать.

Врач призвала ни в коем случае не сочетать таблетки с алкоголем.

"Даже самый минимальный градус может очень сильно извратить действие лекарства. Плюс идет токсическое влияние. Мы не знаем, как с компонентами препарата будет взаимодействовать спиртное. В свою очередь, при сочетании алкоголя с психотропным лекарством реакция вообще непредсказуемая, вплоть до летального исхода", – указала эксперт.

Грейпфрутовый сок также лучше не сочетать ни с какими препаратами, в особенности со статинами и таблетками от давления. Он видоизменяет ферменты печени, в результате лекарственная нагрузка становится выше, пояснила Соломатина.

"В обычном случае может всосаться, например, 50% вещества, остальное убирает печень. А тут она не работает должным образом, и всасывается 100%. Значит, дозировка препарата будет повышена. А у человека лекарство от гипертонии. То есть давление очень сильно понизится", – предупредила Соломатина. Если запить грейпфрутовым соком статины, у человека может развиться больше побочных эффектов, добавила эксперт.

Также специалист посоветовала не сочетать таблетки с другими кислыми соками и напитками.

"Есть лекарства, которые сами по себе опасны, действуют раздражающе на слизистую ЖКТ, например нестероидные противовоспалительные. Если их еще запить чем-то кислым, можно усилить побочное действие", – предупредила Соломатина.

Кроме того, не следует употреблять с лекарствами кисель. Он обволакивает препарат и уменьшает всасывание. Газированные напитки также лучше пить отдельно от препаратов: сахар меняет метаболические функции, а газация ускоряет проникновение компонентов таблетки. В результате может развиться передозировка препарата.

Запивать таблетки лучше всего водой. Это нейтральная жидкость, и она не вступает в противоречие с активными веществами таблетки.

Специалист также посоветовала обязательно прочитать в инструкции, каким количеством жидкости запивать таблетку.

Ранее россиянам посоветовали не разламывать покрытые оболочкой таблетки и не измельчать их в порошок. В противном случае вся порция активного вещества сразу попадет в организм, что может усилить побочные эффекты. Кроме того, если нарушить целостность таблетки для работы пищеварения, она просто попадет в желудок и не подействует в кишечнике.