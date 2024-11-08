Что нужно делать, если вам поставили преддиабет

К счастью, исследования показывают, что преддиабет — это не приговор. Значительно снизить риск прогрессирования диабета 2 типа можно при помощи изменения образа жизни.

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Преддиабет — это состояние, при котором уровень сахара в крови повышен, но недостаточно высок для диагностирования диабета. И вот какие шаги помогут вам предотвратить или отсрочить развитие диабета 2 типа.

Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки. Это замедляет всасывание сахара в кровь и поддерживает стабильный уровень глюкозы в крови. Стремитесь к употреблению 25−30 г клетчатки в сутки.

Будьте активны. По данным Американской диабетической ассоциации, регулярные физические упражнения помогают организму регулировать уровень сахара в крови. Это происходит за счёт улучшения чувствительности к инсулину.

Поддерживайте здоровый вес. Важно сосредоточить внимание на составе тела. Для этого сочетайте силовые тренировки с планом управления весом. Так вы получите оптимальные результаты.

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Отдавайте приоритет сну и управлению стрессом. Исследования показывают, что они могут значительно влиять на уровень сахара в крови. Плохой ночной сон, по словам врача, способен повысить уровень глюкозы в крови на 10−15 пунктов на следующее утро.

Регулярно контролируйте уровень сахара в крови. Так вы будете знать, как ваш организм реагирует на разные продукты.

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