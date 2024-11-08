Можно ли пить антибиотики с алкоголем: последствия для организма

Когда организм пасует перед бактериальной инфекцией, на помощь приходят антибиотики. Такие препараты принимают курсом и исключительно по назначению врача. Многих пациентов волнует вопрос, можно ли пить алкоголь во время или после приема антибиотиков и какие последствия для желудочно-кишечного тракта несут такие «коктейли». О сочетании антибиотиков и алкоголя, побочных эффектах для организма и временных интервалах между приемом лекарств и спиртного «Газете.Ru» рассказали врачи.

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Для чего нужны антибиотки

Антибиотики — это мощные лекарственные препараты, способные эффективно подавлять рост микроорганизмов и уничтожать их. Антимикробные препараты играют ключевую роль в лечении бактериальных инфекций, которые могут поражать различные органы и системы организма. Без антибиотиков лечение многих заболеваний было бы невозможно.

История антибиотиков берет свое начало в 1928 году, когда британский микробиолог Александр Флеминг впервые открыл пенициллин. Сегодня врачи используют при лечении пациентов множество групп антибиотиков. Каждое из лекарств по-разному действует на бактериальную клетку, однако объединяет их одно: они могут оказывать токсическое действие и вызывать побочные эффекты.

Антибиотики — препараты рецептурные, принимать их можно исключительно по назначению врача. Самолечение недопустимо и может нанести дополнительный вред организму.

Как антибиотики взаимодействуют с алкоголем

Как правило, лечение антибиотиками длительное. Иногда для борьбы с устойчивыми штаммами бактерий врачи назначают комбинации из препаратов различных групп. Период приема лекарств нередко совпадает с различными праздниками. В таких случаях пациент начинает задаваться вопросами: «Можно ли пить алкоголь с антибиотиками?», «Чем чревато одновременное употребление антибиотиков и спиртного?», «Что делать, если смешал алкоголь с антибиотиком?»

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Московской области Айслу Каримова рассказала «Газете.Ru», что совместное употребление алкоголя и антибиотиков чревато рисками.

«Запрет на одновременное употребление противомикробных средств и горячительных напитков обоснован рядом причин. Спиртные напитки блокируют лечебное воздействие антибиотиков, вызывают нежелательные реакции и уменьшают эффективность терапии. Кроме того, при одновременном употреблении алкоголя и антибактериальных средств происходит тяжелое токсическое поражение не только печени, но и других органов», — пояснила Каримова.

Снижение лечебного эффекта антибиотиков после приема алкоголя обусловлено тем, что хмельные напитки либо разрушают само действующее вещество антибиотика, либо затрудняют связывание лекарства с белками болезнетворных микроорганизмов.

А еще, по словам врача, употребление спиртного может привести как к более быстрому выведению антибиотиков из организма, так и, напротив, замедлить вывод препарата. Во втором случае у пациента могут появиться нежелательные симптомы.

10 причин, почему нельзя сочетать антибиотики с алкоголем

Одновременное употребление алкоголя и антибиотиков, по словам Айслу Каримовой, оказывает угнетающее воздействие на печень. Такие комбинации особенно опасны для людей, страдающих тяжелыми заболеваниями этого органа. Одновременное употребление антибиотиков с крепкими напитками опасно для сердечно-сосудистой системы. Спиртное нарушает нормальный обмен веществ, а антибиотики негативно влияют на состав кишечного микробиома. В результате их одновременный прием существенно ухудшает процесс всасывания всех полезных питательных веществ, которые поступают в организм. Совместный прием антибиотиков и алкоголя может привести к развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта. Алкоголь истощает организм и ухудшает работу иммунной системы. В свою очередь, антибиотики тоже оказывают влияние на иммунитет. Вот почему их комбинация крайне нежелательна. Сочетание алкоголя с антибиотиками может привести к аллергическим реакциям. Айслу Каримова отмечает, что предсказать результат взаимодействия спиртного и антибиотиков в каждом конкретном случае из-за индивидуальных особенностей организма невозможно. Антибиотики препятствуют разложению этилового спирта. В результате в организме накапливается ядовитое вещество уксусного альдегида, вызывая дисульферамподобную реакцию. Человек краснеет, у него повышается сердцебиение, он плохо себя чувствует. Одновременное употребление алкоголя и антибиотиков ставит под удар нервную систему. Нагрузка на поджелудочную железу. Алкоголь сам по себе является очень калорийным продуктом, предупреждает врач-пульмонолог Морозовской ДГКБ, доктор медицинских наук Павел Бережанский. Кроме того, человек часто заедает спиртное. Вкупе с антибиотиками это очень серьезный удар по поджелудочной железе. В результате реакции этилового спирта с антибиотиком может образоваться потенциально опасное химическое вещество.

Когда алкоголь попадает в организм, он постепенно расщепляется до углекислого газа и воды. Чем быстрее происходит переработка спирта, тем меньше его вредное воздействие на организм. Но при одновременном употреблении алкоголя и антибиотиков вывод из организма спирта замедляется, поскольку антибиотик блокирует фермент алкогольдегидрогеназу, который необходим для расщепления. Из-за этого в крови накапливаются ядовитые метаболиты алкоголя, которые вредят человеку. Айслу Каримова, врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области

Какие антибиотики хуже всего сочетаются с алкоголем

Как отметила терапевт Айслу Каримова, с алкоголем в первую очередь несовместимы:

группа тетрациклинов;

группа левомицетинов;

группа аминогликозидов (не сочетается не только с алкоголем, но и с другими лекарствами);

группа цефалоспоринов (провоцирует у пациента сильную алкогольную интоксикацию);

группа макролидов (при одновременном приеме с алкоголем оказывает токсическое воздействие на головной мозг и печень).

«Одновременный прием антибиотиков и алкоголя чреват серьезными сбоями в работе мозга и центральной нервной системы. Проявляются такие сбои тошнотой, головной болью, рвотой, головокружениями и судорогами. Также комбинации спиртного и антибиотиков могут вызывать различные побочные эффекты, начиная от расстройства стула до болей в животе, высыпаний на коже, аллергических реакций, скачков артериального давления, снижения сердечной деятельности и других», — подчеркнула врач.

А если чуть-чуть?

Врач-пульмонолог Морозовской ДГКБ, доктор медицинских наук Павел Бережанский в разговоре с «Газете.Ru» порекомендовал не экспериментировать с одновременным употреблением антибиотиков и алкоголя и отказаться от горячительного на весь период лечения.

Но если лечение выпадает на новогодние праздники, дни рождения и другие мероприятия, нередко у пациентов возникает вопрос: «Можно ли выпить совсем немного?»

Как отметил врач, меньшим злом будет несколько глотков шампанского или другого не слишком крепкого напитка. При этом временной промежуток между алкоголем и приемом антибиотиков должен составлять минимум сутки. Ни в коем случае нельзя запивать антимикробные средства спиртными напитками.

«Обязательно читайте инструкцию к антибиотику, который назначил вам лечащий врач. И если вдруг у вас планируется праздничное мероприятие, обязательно спросите его, можно ли совмещать назначенное лекарство с алкоголем. Отмечу, что ряд препаратов — такие как аминогликозиды и тетрациклины — вообще необходимо принимать отдельно от других препаратов, не говоря уже об алкоголе», — подчеркнул Бережанский.

Врач также напомнил, что при любом употреблении спиртного важно расширить свой рацион: он должен включать большое количество продуктов растительного происхождения и много клетчатки, чтобы пища быстрее эвакуировалась из желудка в кишечник, а сам кишечник лучше работал.

«Это очень важный момент. Если из еды у вас будет только выпечка или мясо, все это начнет застаиваться в кишечнике, перегнивать, а попадание туда алкоголя будет вызывать брожение, токсическое отравление и другие проблемы», — подчеркнул врач.

Какие еще лекарства нельзя совмещать с алкоголем