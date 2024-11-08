Врач назвала симптом, опасный для женщин старше 40 лет

Депрессия может свидетельствовать о болезнях сердца у женщин старше 40 лет, передает Мойка78 слова профессора акушерства и гинекологии и директора по здоровью среднего возраста в Университете здравоохранения Вирджинии Джоэнн Пинкертон для fortune.com. Она указала, что сердечные патологии — это основная причина смертности женщин, риск которой растет с возрастом.

Профессор отметила, что часто ментальное здоровье зависит от физического и, согласно исследованиям, у женщин, страдающих депрессией, более высокий риск развития болезней сердца и сосудов.

Если депрессия действительно есть, ее необходимо лечить, и лечить соответствующим образом, либо с помощью психолога, либо с помощью психиатра, который назначит антидепрессанты, и гормональной терапии, в зависимости от того, на какой стадии менопаузы вы находитесь, — подчеркнула Пинкертон.

Она добавила, что при наличии постоянных перепадов настроения, тяжелых мыслей и плаксивости нужно обращаться к врачу вне зависимости от возраста.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что частота пульса меньше 45 и больше 130 ударов в минуту опасна для жизни. По его словам, в таком случае необходимо вызвать скорую помощь.