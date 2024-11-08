Врач напомнил, почему нужно ежегодно вакцинироваться от гриппа

Нужно каждый год вакцинироваться от гриппа, так как появляются новые штаммы, рассказал в беседе с НСН профессор, врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, в случае COVID-19 необходимо консультироваться с врачом.

От гриппа надо вакцинироваться каждый год, потому что новые штаммы появляются, это неоспоримый факт. В отношении COVID-19 надо обязательно консультироваться с лечащим врачом, так как много нюансов. Надо обязательно провести консультацию. Это касается и гриппа, безусловно, — объяснил инфекционист.

Другой профессор, педиатр-иммунолог Андрей Продеус отметил, что прививаться от гриппа особенно важно тем, у кого есть какие-то заболевания, и тем, кто входит в группу риска. Однако в случае с коронавирусом вопрос вакцины следует рассматривать в индивидуальном порядке. Кроме того, сейчас не существует эффективной вакцины от современного штамма.

Вакцины существующие создавались под прошлые штаммы. Но если человек входит в группу риска, этот вопрос может быть рассмотрен в индивидуальном порядке, — добавил иммунолог.

Ранее терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что вирус Коксаки, известный также как кишечный грипп, может проявляться сначала высокой температурой, болями в мышцах, рвотой и диареей. В случае появления этих признаков необходимо немедленно обратиться к врачу и пройти тест на инфекцию.