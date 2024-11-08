Эксперт объяснил перебои с лекарствами на основе иммуноглобулина

Перебои с лекарствами на основе иммуноглобулина связаны с увеличением себестоимости производства.

Как заявил директор по развитию RNC Pharmа Николай Беспалов, данные лекарства входят в список жизненно необходимых и важнейших, то есть их стоимость зарегистрирована. При этом себестоимость производства таких препаратов увеличилась, и продажи при таких условиях стали невыгодными для производителей.

"Повышение стоимости производства лекарств связано с тем, что в мире сформировался дефицит плазмы, из которой они делаются", – уточнил Беспалов.

По словам эксперта, аналогичная проблема имеется не только в РФ, пишут "Известия".

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