Вспышка Коксаки: почему «турецкий» вирус поражает российских детей

Патоген вызывает температуру, язвы во рту, сыпь на теле, отслаивающиеся ногти. Симптомы инфекции фиксируют как минимум в десяти регионах РФ. Многие заболевшие либо вернулись с отдыха на море, либо контактировали с отдыхавшими. Звучит как начало новой пандемии, но эксперты «Секрета» уверены: в подвалы спешить не стоит.

Что за вирус Коксаки и откуда он взялся

Вирус Коксаки относится к энтеровирусам, семейству пикорнавирусов. В этой же «семейке» находятся риновирусы, вирус гепатита А, вирус полиомиелита человека. Поэтому Коксаки может, например, вызывать симптомы, похожие на полиомиелит (хоть и редко).

Это не новый вирус, его открыли ещё в 1940-х годах.

«Коксаки имеет типы А и В. Тип А больше склонен обживаться в коже и слизистых, вызывая герпангину, болезнь «рука-нога-рот», геморрагический конъюнктивит, заболевания верхних дыхательных путей, диарею. Тип В предпочитает сердце, печень, плевру, поджелудочную железу, оболочки мозга. Вирусы Коксаки (их порядка 30 серотипов) способны поражать человека несколько раз и поселяться, где захотят. Один раз под удар попадёт кишечник, в другой раз соседние органы», — Дарья Карташёва-Эберц, иммунолог.

Вспышки Коксаки происходят из года в год в разных местах планеты, но особенно там, где влажно и тепло. В ноябре о вспышке предположительно этого энтеровируса заговорили в Турции. Заразились и десятки россиян. Соотечественники также завезли заразу домой — её выявили у десятков детей в минимум девяти регионах. А вообще в ноябре на большей части России уже холодно, и обычно в этот период Коксаки уже не буйствует.

По данным ВОЗ, порядка 75% энтеровирусных инфекций приходится на возраст до 15 лет.

Как проявляется болезнь Коксаки: симптомы

Инкубационный период при энтеровирусных инфекциях, включая вирус Коксаки, составляет от 10 до 21 дня.

Один из самых популярных проявлений Коксаки — синдром «рука-нога-рот», или вирусная экзантема. Проявляется в виде болезненной сыпи в виде папул (бугорков) на ладонях, подошвах ног и на слизистых ротоглотки. Высыпания не чешутся. Обычно температура проходит в течение 1–8 суток, высыпания — в течение 2–10 суток. После болезни возможно отслоение ногтей.

«Заболевание характеризуется очень разными вариантами течения — может протекать бессимптомно, могут быть респираторные или кишечные проявления (насморк, кашель, жидкий стул, лихорадка), а может быть серьёзное воспаление мозговых оболочек (менингит) или поражение сердечной мышцы (миокардит)», — Иван Коновалов к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета.

Ещё один частый симптом — герпангина. Она не имеет ничего общего с герпесом, несмотря на название. Во рту развивается воспаление и сыпь, которая может трансформироваться в язвочки и эрозии. Человеку очень больно глотать, настолько, что даже принимать пищу становится невозможно.

Одна из «лёгких» форм инфекции — энтеровирусная лихорадка («летний грипп»). При ней повышается температура, проявляются гриппоподобные признаки: боли в мышцах, горле, головная боль, общая слабость. Возможна также кишечная форма: диарея, тошнота и рвота. Болезнь проходит за 3–7 дней.

Кто в зоне риска заражения Коксаки

Как правило, симптомы Коксаки у детей наиболее выражены, так как у них чаще, чем у взрослых, нет иммунитета к этому вирусу, говорит Коновалов. При этом у многих взрослых даже без истории заболевания обнаруживаются антитела — то есть достаточно большому числу людей «везёт» на болезнь в бессимптомной или стёртой, лёгкой форме. С возрастом уровень иммунитета к энтеровирусам повышается.

В зоне риска также пожилые люди, у которых ослаблен иммунитет.

Как можно заразиться Коксаки и есть ли защита

«Энтеровирусная инфекция передаётся как фекально-оральным путём (через грязные руки, предметы обихода, в бассейнах), так и воздушно-капельным при тесном контакте (внутрисемейном, в организованных коллективах). От Коксаки нет прививок. Основные меры профилактики — мыть руки с мылом, избегать большого скопления людей, включая бассейны, замкнутые водоёмы», — Иван Коновалов к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета.

Вирус Коксаки: лечение

Антибиотики при этой болезни не помогут. Лечение носит симптоматический характер. Для облегчения боли и жара принимают парацетамол или ибупрофен, стараются пить много жидкости. При рвоте и диарее можно принять противорвотное и пробиотики. Если болит горло, нужна холодная и мягкая пища — отлично подходит мороженое и йогурт из холодильника.

При ухудшении состояния нужно обратиться к врачу. Заниматься самолечением нельзя, так как энтеровирус может вызвать серьёзные осложнения.

В целом врачи призывают не бояться Коксаки: локальные вспышки энтеровирусной лихорадки случаются почти каждый год, более крупные повторяются раз в 4-5 лет. Сейчас мы наблюдаем очередную волну. Это прогнозируемая эволюция энтеровируса после глобального ковидного карантина.

В России также идёт волна микоплазменной инфекции: она вызывает «ходячую» пневмонию.