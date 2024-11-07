Доктор рассказал, почему люди скрипят зубами

Скрежетание зубами (бруксизм) возникает из-за непроизвольного сокращения жевательных мышц. Мускулатура в этом случае находится в постоянном гипертонусе. Ослабить его можно с помощью ботулинотерапии, рассказала «Клопс» врач-дерматолог, косметолог Анна Смольянова.

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Причин бруксизма может быть несколько: кроме неправильного прикуса к нему приводят стрессовые ситуации и даже привычка постоянно жевать жвачку, отметила специалист.

«Жевательная мышца имеет свойство быстро накачиваться, увеличиваться в объёме и уходить в состояние гипертонуса», — обратила внимание Смольянова.

А вот мнение, что паразитарные инфекции вызывают скрежетание зубами — это миф, подчеркнула врач. Бруксизм никак не связан с гельминтозом. Зато он часто провоцирует головные боли, а также приводит к стиранию зубной эмали и становится источником стоматологических проблем.

Для борьбы с патологией существует несколько методов. Один из них — лечение неправильного прикуса у стоматолога. Второй — ботулинотерапия, и её должен проводить только опытный врач. Процедура помогает снять гипертонус и уменьшить головные боли, она входит в комплексный протокол коррекции мигрени, пояснила доктор.

«Смысла сдавать анализы на паразитов нет. Гораздо полезнее будет обратиться с бруксизмом к неврологу, дерматологу, ортопеду или стоматологу. А также отказаться от жевательной резинки», — подытожила Анна Смольянова.

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