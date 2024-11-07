Хирурги спасли пациента с одновременно возникшими инфарктом и инсультом

Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского спасли 38-летнего пациента, у которого одновременно возникли инсульт и инфаркт. Об этом передается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросом социального развития Анастасию Ракову.

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Благодаря инфарктной сети и использованию цифровых сервисов, угрозу инсульта выявили до госпитализации, а инфаркт — в процессе диагностики. Пациент поступил с головной болью, потерей координации, нечёткой речью и утратой чувствительности в правой части тела. Врачи действовали по новым стандартам экстренной помощи. Пациента выписали через неделю без неврологических нарушений, сейчас он находится на амбулаторном лечении, рассказала Ракова.

После осмотра невролога пациента госпитализировали в нейрореанимацию. МРТ подтвердило диагноз — мультифокальный инсульт с геморрагической трансформацией, что может привести к летальному исходу в 50% случаев в течение суток без лечения. После стабилизации и интенсивной терапии выявили, что у пациента развивается инфаркт миокарда. Проведенная коронарография показала стеноз артерии — просвет сосуда сужен на 85%. Врачи провели баллонную ангиопластику и установили стенд для восстановления кровотока.

Новый стандарт экстренной медицинской помощи внедрен в ведущих медицинских центрах Москвы и является частью стратегии развития городского здравоохранения до 2030 года.