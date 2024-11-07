Семья из Санкт-Петербурга переболела вирусом Коксаки после отпуска в Дубае, сообщил Telegram-канал «78 Новости» со ссылкой. Они пожаловались на высокую температуру и сыпь на горле.

Сначала симптомы появились у дочери, рассказала переболевшая женщина. Через неделю у ребенка до 40 градусов подскочила температура и резко заболела голова. Следующими заболели мама с папой. Педиатр заподозрила у девочки герпесную ангину.

«Я засомневалась, потому что при ангине горло сильно болит, а ребенок на горло не жаловался. Прописала антибиотики, противовирусные и ушла. Все горло и по бокам сыпь, похоже было на ветрянку», — рассказала женщина.

Через пару дней на ладонях и стопах появились сильно зудящие пятна. Температуру сбить не удавалось, и медики советовали продолжать лечение. Еще через неделю появились кашель и насморк, с пальцев и пяток стала слезать кожа, сыпь сильно потемнела.

В частной клинике врач диагностировал вирус Коксаки. Девочке изменили лечение и выдали справку, отметила петербурженка.

Ранее терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что вирус Коксаки может проявляться сначала высокой температурой, болями в мышцах, рвотой и диареей. В случае появления этих признаков необходимо немедленно обратиться к врачу и пройти тест на инфекцию. Специалист подчеркнул, что данное заболевание тяжело переносится и может привести к осложнениям. Особую опасность оно представляет для детей.