Хирурги спасли женщину, которая жила с иглой в теле девять лет

В перинатальный центр Ростовской области поступила пациентка, в теле которой был обнаружен предмет, похожий на иглу.

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Как сообщается в телеграм-канале ведомства, женщина обратилась в центр за плановой операцией. Она не подозревала, что в её теле есть игла размером 5 см. Источник не уточнил, была ли пациентка беременна. Врач рекомендовал женщине пройти не только плановые анализы, но и МРТ, благодаря которому и обнаружили предмет.

«Меня положили и включили аппарат. И внутри всё запекло, как будто плавят металл, сделали еще дополнительно рентген и обнаружили иглу», — рассказала пациентка.

По ее словам, в 2015 году ей провели операцию в роддоме. Вероятно, игла могла остаться после того случая. Хирурги перинатального центра извлекли иглу из тела пациентки. На третьи сутки женщину выписали домой.

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