Врачи достали у пациента 40 камней из мочевого пузыря

Кузбасские урологи избавили жителя Казахстана от 40 камней в мочевом пузыре и доброкачественного образования.

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58-летний житель Республики Казахстан специально приехал в Кемерово, чтобы прооперироваться у местных хирургов. На протяжении длительного времени он страдал от сильных болей.

Оказалось, что в мочевом пузыре у пациента находится гигантское количество камней.

«‎Мы одномоментно провели пациенту два хирургических вмешательства - без проколов и разрезов, эндоскопическим способом удалили более 40 камней мочевого пузыря размерами от 5 мм до 2 см», — рассказал врач-уролог Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Михаил Шамин.

Помимо этого у пациента также удалили аденому предстательной железы.

В Минздраве региона напоминают о том, что необходимо своевременно проходить диспансеризацию и профосмотры.