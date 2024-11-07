Как использование наушников влияет на здоровье ушей

Использование наушников стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Музыка, подкасты, видеозвонки — все это мы слушаем, не снимая наушники часами. Однако многие задумываются о том, как это влияет на здоровье ушей. Давайте рассмотрим 5 главных вопросов, связанных с использованием наушников вместе с ЛОР-врачом Никитой Полевым (он лечит уши уже 16 лет), чтобы понять, как избежать возможных проблем.

Могут ли наушники навредить слуху

«Да, длительное использование наушников на высокой громкости может повредить слух. Особенно опасно превышение безопасного уровня громкости — 60—70 дБ. Постоянное воздействие громких звуков может вызвать временную или даже постоянную потерю слуха. Мы рекомендуем придерживаться правила 60/60: не слушать музыку громче 60 процентов от максимальной громкости и не использовать наушники более 60 минут подряд без перерыва», — объясняет доктор.

Какие наушники безопаснее — вставные или накладные

Многие спорят о том, какие наушники лучше для здоровья: вставные (вкладыши и «затычки») или накладные. Вкладыши, как правило, располагаются ближе к барабанной перепонке, что может усиливать воздействие звука. Накладные наушники создают барьер между источником звука и ухом, что делает их потенциально более безопасными.

«Накладные наушники предпочтительнее, так как они менее интенсивно воздействуют на барабанную перепонку. Вставные наушники могут усиливать звук за счет меньшего расстояния до внутреннего уха и, если ими злоупотреблять, могут повышать риск повреждения слуха. Но самое главное — не только тип наушников, но и уровень громкости и продолжительность их использования», — подчеркивает Никита.

Может ли использование наушников вызывать инфекции

Возможно, не все задумываются, но наушники, особенно вставные, могут стать причиной инфекций. Они контактируют с ушной серой, влагой и бактериями, что при недостаточной гигиене может привести к воспалительным процессам. Чтобы избежать этого, нужно регулярно чистить наушники и уши, а также не делиться наушниками с другими людьми. Если вы носите гаджет в спортзале или на улице, следует обрабатывать его после каждого использования.

Может ли использование наушников вызывать шум в ушах (тиннитус)

Тиннитус — это состояние, при котором человек слышит звон или шум в ушах, который не имеет внешнего источника. Часто причиной его появления может быть длительное воздействие громких звуков.