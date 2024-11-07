У проникшего в Россию из Турции вируса Коксаки, вероятно, появилась первая жертва — в Подольске скончалась заболевшая неизвестной болезнью беременная женщина. На данный момент похожий вирус выявили у детей в садах и школах девяти регионов России. Грозит ли стране новая эпидемия, насколько серьезны последствия болезни и как от нее защититься — в материале NEWS.ru.

От чего скончалась беременная жительница Подольска

Беременная жительница подмосковного Подольска неожиданно скончалась от неизвестной болезни. Предполагается, что она могла заразиться вирусом Коксаки. Незадолго до трагедии 44-летняя женщина жаловалась на ухудшение самочувствия в течение недели. Когда у нее появились признаки желтухи, была вызвана скорая помощь.

На данный момент вирус Коксаки заподозрили у детей в школах и садиках минимум в девяти регионах России. На инфекцию пожаловались в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Подмосковье, Владимирской, Брянской, Ижевской и Калужской областях.

При этом в Минздраве Ижевской области заверили, что массовых вспышек инфекции в регионе не было, а частные случаи лечатся согласно рекомендациям. Во Владимирской области чиновники также сообщили, что под наблюдением медиков нет детей с вирусом Коксаки. Роспотребнадзор тем временем рекомендовал проводить в школах утренние осмотры несовершеннолетних на признаки заболевания.

Что такое вирус Коксаки

Вирус Коксаки способен вызывать группу острых заболеваний, которые характеризуются самыми разными симптомами. Нередко они связаны с поражением центральной нервной системы, сердца и кожи. Наибольшую опасность вирус представляет для детей в возрасте до 10 лет, взрослые заражаются им значительно реже, и заболевание обычно протекает в более легкой форме.

Как рассказал NEWS.ru терапевт Павел Смирнов, после проникновения в организм человека вирус Коксаки накапливается в слизистых оболочках, также он проникает в носоглотку, тонкий кишечник, где и начинает свое активное размножение.

«Вирус может достичь любого органа или системы, после чего спровоцировать острое воспаление, нарушения в работе поврежденного органа», — пояснил специалист.

Смирнов напомнил, что о вирусе Коксаки многие в России узнали летом 2017 года — именно тогда произошла масштабная вспышка заболевания среди российских туристов, которые отдыхали Турции. В последние годы вспышки этой инфекции регулярно регистрируются на морских курортах. Контакт с вирусом обычно происходит в отелях или на пляжах.

Как проявляется вирус Коксаки, чем он опасен

Основные проявления заболевания вирусом Коксаки у детей — высокая температура тела, появление сыпи, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«Иногда вирус Коксаки называют болезнью „рука — нога — рот“, потому что любимое место локализации сыпи при этой болезни — ладони, ступни, кожа лица, вокруг рта. Также заболевание может проявляться интоксикацией в форме диареи и очень сильной болью в горле», — пояснил врач.

По его словам, обычно длительность заболевания составляет в среднем 4–7 дней, после чего в абсолютном большинстве случаев наступает благополучное выздоровление.

«Специфической противовирусной терапии в отношении Коксаки не разработано. Поэтому единственное, что мы делаем, — контролируем самочувствие ребенка и предлагаем препараты с парацетамолом и ибупрофеном для снижения температуры и уменьшения болевых ощущений», — заключил Малых.

Как передается вирус Коксаки

В разговоре с NEWS.ru врач-инфекционист профессор Елена Мескина сообщила, что, как и все энтеровирусы, Коксаки передается через слюну и загрязненные поверхности. Поэтому профессор призвала тщательнее мыть руки и соблюдать базовые правила гигиены.

«Коксаки передается через рот. На человека попадают капли, которые выделяются у зараженного со слюной. Либо же это контактный способ: через грязные руки, бытовые предметы», — добавила она.

Какие осложнения может вызвать Коксаки

Главная группа риска Коксаки — это младенцы, пояснил NEWS.ru педиатр Дмитрий Малых. По его словам, в числе возможных осложнений — гепатит или некроз печени.

«Такие осложнения чрезвычайно редки. Два других возможных осложнения Коксаки — тяжелая форма миокардита и менингоэнцефалит», — сообщил специалист.

С чего началась нынешняя вспышка

В начале ноября отдыхающие в Турции туристы начали массово сообщать о заражении, предположительно, вирусом Коксаки. Так, за несколько дней в районе турецкого курорта Белек заболело несколько десятков детей и взрослых, среди них множество россиян.

Подхватившие вирус туристы рассказывали, что острая фаза болезни длится примерно четыре-пять дней, затем симптомы начинают медленно отступать. Некоторые пациенты, чаще всего дети, жаловались на характерную сыпь на руках и ногах. У других же отмечалась сильная ломота в костях, расстройство желудка и потеря аппетита.

Анастасия, отдыхавшая с семьей в Анталии, рассказала NEWS.ru, что на курорте они всей семьей «подцепили» Коксаки:

«Очень сильно болело горло. У детей появилась характерная сыпь, начался понос. Крайне неприятная болезнь, последствия которой ощущаются очень долго».

Участница чата «Медицина в Турции» сообщила, что проводила отпуск в турецком Белеке: «Ребенок подхватил Коксаки. Потом узнали, что очень много болеют».

«У нас Коксаки у ребенка, четыре дня температуры и волдыри на руках, ногах, во рту», — рассказывает россиянка Елена Клепнева.

Россиянка Ксения поделилась историей болезни своей дочери. Она уточнила, что ребенок заболел в первую волну, когда в России еще не знали о свирепствующем в Турции Коксаки. По словам Ксении, у ее дочери была сыпь и несколько дней сильно болело горло, температура держалась недолго.

«Турецкий врач поставил на ноги за два дня. Прописал нам антибиотик для детей. В памяти осталось, что все было не так страшно, как потом описывали другие мамочки, которые лечились в Москве», — рассказала Ксения.

Она добавила, что им рекомендовали два дня провести в номере, а когда у дочери спала температура, разрешили бывать везде, кроме бассейна, в том числе купаться в море, что они и делали. Россиянка добавила, что вовремя сориентировалась и обратилась в страховую компанию, поэтому их с дочерью отвезли в больницу к очень хорошему врачу и болезнь быстро вылечили.

Грозит ли России эпидемия Коксаки

России не угрожает эпидемия вируса Коксаки, которым начали массово заражаться россияне на турецком курорте Белек. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, эта инфекция передается с загрязнениями пищи через рот.

«Вирус Коксаки относится к группе пикорнавирусов. Они все передаются с загрязнениями пищи через рот. Это прочный вирус, который выживает значительное время. Первоначальные симптомы: высокая температура, головная боль, насморк, может вызвать даже менингит. Неприятная история, но эпидемии не вызовет, просто надо быть осторожнее», — объяснил Аграновский.

Педиатр Дмитрий Малых также утверждает, что эпидемии в России не случится: