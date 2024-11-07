Невролог подсказал способы легко пережить магнитную бурю

Чтобы легко пережить любую магнитную бурю, нужно заниматься профилактикой метеочувствительности, считает невролог Екатерина Демьяновская. Способ избавиться от плохого самочувствия во время магнитных бурь и перемены погоды она подсказала в беседе с «Известиями».

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Врач рассказала, что метеочувствительность обычно бывает у людей с нарушениями в работе вегетативной нервной системы. При перемене погоды или колебаниях электромагнитного поля Земли они могут чувствовать аритмию, головную боль или головокружение, появляются жалобы на боль в суставах и скачки артериального давления. По словам Демьяновской, к физическим симптомам нередко присоединяются психологические: тревожность, раздражительность и страх.

Чтобы легче переносить магнитные бури, врач посоветовала в первую очередь заняться общим состоянием здоровья и взять под контроль любые имеющиеся хронические заболевания. Также, по словам специалистки, для профилактики полезно чаще бывать на свежем воздухе и заниматься посильной гимнастикой. Кроме того, врач рекомендовала тем, кто ощущает на себе воздействие магнитных бурь, пить больше жидкости, отказаться от алкоголя, кофеина, сладкой и жирной пищи. В дни метеоактивности она призвала избегать переутомления и стресса.

Ранее невролог Алексей Кудряшов рассказал, что соблюдение строгих диет может спровоцировать плохое самочувствие в дни скачков атмосферного давления. Врач призвал в такие дни не голодать и не переедать.