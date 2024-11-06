Терапевт назвал нижний и верхний порог числа сердцебиений

Количество ударов сердца в минуту ниже 45 и выше 130 является жизнеугрожающим состоянием. Об этом заявил терапевт Андрей Кондрахин.

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«При пульсе в 130 ударов нужно вызывать скорую. Он считается высоким, и сердце работает неэффективно. Оно настолько быстро сокращается, что не заполняется кровью. Из-за увеличенной нагрузки может произойти инфаркт», — цитирует специалиста «М24».

Ту же рекомендацию Кондрахин дал, если пульс 45 и ниже. В этом случае сердце не может нормально качать кровь, из-за этого страдают внутренние органы, сообщает Радио «Комсомольская правда».

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