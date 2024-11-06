Хирурги спасли рожавшую пятого ребенка жительницу тундры

В перинатальный центр Нового Уренгоя на вертолете санавиации доставили 36-летнюю беременную из Антипаютинской тундры. Благодаря экстренной операции, проведенной хирургами, женщина и ее пятый ребенок остались живы.

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«Во время операции анестезиологи-реаниматологи Андрей Пятаков и Надежда Овчинникова делали пациентке переливание крови — она потеряла два литра. Затем была реанимация», — рассказали в Новоуренгойской ЦГБ.

Состояние пациентки на момент поступления в больницу было тяжелым. Акушеры-гинекологи сделали сложную операцию, которая проходила в несколько этапов. Она завершилась успешно: на свет появился мальчик. Сейчас многодетная мать и новорожденный чувствует себя хорошо.

Ранее ямальские медики спасли восьмилетнюю девочку. У ребенка случился инсульт во время урока в школе.