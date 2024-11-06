Как избавиться от болей в голенях

Боль в голенях может стать настоящим кошмаром, особенно если вы постоянно на ногах. Мы поговорили с терапевтом Галиной Шульгиной, которая рассказала о вероятных причинах подобного состояния и как справиться с проблемными голенями.

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Растяжения

Одна из основных причин, почему вас могут мучить боли в ногах, — растяжения мышц. Дело даже не в тренировках, вы можете долго ходить или даже просто стоять, из-за чего мышцы получают дополнительную нагрузку, а вы этого не замечаете. Боль может быть как колющей, так и тянущей, так и тупой. В некоторых случаях наблюдаются спазмы.

Синдром напряжения кости

А если точнее — большеберцовой кости. Иногда врачи называют это состояние синдромом расколотой голени. Люди, активно занимающиеся спортом, понимают, о чем речь. Но и просто при сильной нагрузке на ноги в единичном случае может возникнуть подобное повреждение. К слову, люди с плоскостопием нередко сталкиваются с данным синдромом.

Еще одной вероятной причиной боли в голенях может быть варикоз на ранних стадиях, наш эксперт советует сразу же получить консультацию флеболога.

Как справиться с болью

Отдыхаем

Один из важнейших моментов в борьбе с болью и тяжестью в ногах. Терапевт:

«Если вы постоянно проводите время на ногах, с огромной вероятностью, причина в застое крови и лимфы, дайте ногам больше отдыха».

Как вариант, потратьте полчаса вечером, чтобы положить ноги выше головы, так вы помогаете снять напряжение и не допустите опухания.

Ортопедические стельки

Еще один прекрасный способ снять напряжение с ног — приобрести ортопедические стельки. Подбирать их нужно строго со специалистом, особенно если у вас есть плоскостопие. Стельки отлично снимают нагрузку со всей ноги, вы можете гораздо больше времени проводить на ногах без побочных эффектов.

Не курите

Курение приводит к нарушению кровообращения, которое, как уже говорил наш специалист, вызывает боли и тяжесть. Терапевт:

«Химические соединения в сигаретах провоцируют сужение сосудов, отсюда ваши боли и судороги».

Делаем массаж

Эффективный способ снять болевой синдром со всей ноги — сделать самомассаж. Разминаем ногу от стопы к бедру, именно в эту сторону двигается лимфа. Старайтесь сильно не давить на кожу, чтобы не повредить сосуды.