В течение жизни с глистами встречается 90% населения и чаще всего большинство из них даже не подозревает об этом. Как узнать, обитают ли в вашем организме непрошенные гости и что делать для их выдворения, корреспонденту cайта pravda-nn рассказала главный внештатный инфекционист минздрава Нижегородской области Елена Тихомолова.

«Гельминты – это целая группа самых разнообразных живых организмов, которые паразитируют в различных частях тела человека – кишечнике, внутренних органах, под кожей, — говорит Елена Тихомолова. — Все они настолько разнообразны, что общего проявления глистной инвазии нет. Большая часть их протекает бессимптомно, хотя в некоторых случаях может быть и яркая клиника при заражении — с температурой и интоксикацией».

По словам врача, заподозрить гельминтоз можно, если в общем анализе крови повышен показатель эозинофилов. Эозинофилы — клетки крови, обеспечивающие защиту организма от чужеродных веществ. Повышение их уровня может говорить об аллергии или паразитарной инфекции. Если при диспансеризации в анализе крови выявится превышение нормы эозинофилов, врач может направить на дополнительные обследования. Но есть состояния, которые также вызывают повышение эозинофилов — например, аллергия, атопический дерматит, бронхиальная астма.

«При этом не при всех гельминтозах повышаются эозинофилы в крови, — отмечает специалист. — Например, при большинстве кишечных гельминтозов нет изменений в анализе крови, требуется проводить анализ кала на яйца глист. А токсокароз, эхинококкоз, трихинеллез выявляются только по анализу крови с применением особых лабораторных методов».

Причиной заражения гельминтами могут стать овощи, выросшие на загрязненной почве, плохо прожаренные рыбные продукты или экзотические продукты типа моллюсков. Некоторые паразиты могут проникать через кожу. У собак и кошек также есть паразиты, которые могут передаваться человеку, поэтому необходима своевременная дегельминтизация домашних питомцев. Известны случаи, когда туристы привозили в себе из тропических стран опасных «пришельцев».

«Есть и другие опасные для жизни паразиты, например, трихинеллез в тяжелых случаях может приводить к летальному исходу. При описторхозе происходит поражение паразитами желчевыводящих путей с развитием или острого или хронического поражения печени. Однако бытующие мнения, что всем надо "чиститься" и выйдет четыре кило паразитов — это миф! Массивные инфицирования глистами крайне редки», — отмечает врач.

В любом случае выявлением проблемы и назначением лечения должен заниматься врач. По словам Елены Тихомоловой, народными средствами невозможно стопроцентно излечиться от глистов — тыквенные семечки или настой полыни проблему не решат.

«Самолечение неэффективно и даже опасно, — подчеркивает инфекционист. — Недопустимы для дегельминтизации БАДы — они могут содержать желчегонные средства, которые вызовут обострения желчнокаменной болезни. Сегодня существуют эффективные лекарственные препараты, но назначить их должен врач с учетом возможных побочных действий и противопоказаний, а также определенного срока лечения».

Все обследования проводятся по полису ОМС.