Как погода влияет на самочувствие

В столицу может вернуться осень. Уже к началу ноября ожидается потепление до +9 градусов, сопровождаемое мокрым снегом и сильным ветром. Метеорологи предупреждают, что такие резкие перепады температур могут негативно сказаться на самочувствии. В первую очередь, это касается людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, а также детей и пожилых людей.

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Врач–терапевт Андрей Кондрахин отметил, что повышенная влажность создает ощущение более низкой температуры, чем показывает термометр. Это может привести к переохлаждению.

Резкая смена погоды также может вызвать головные боли, слабость, скачки давления, а у людей с хроническими заболеваниями — обострение симптомов.

Чтобы минимизировать негативное влияние погоды, Кондрахин порекомендовал соблюдать режим сна и спать не менее 8-9 часов. Необходимо соблюдать правильное питание, исключить тяжелую и жирную пищу, включить в рацион горячий бульон.

— Необходимо одеваться по погоде. Шапка на голове должна быть, потому что, если голова переохлаждается, она теряет примерно 30 процентов тепла всего организма. Перчатки тоже должны быть. Этого будет достаточно для того, чтобы как-то себя спасти, потому что пока погода влажная, мы будем терять больше тепла, потому что эта влажность будет оседать на поверхности кожи и отнимать лишнее тепло, — заключил собеседник ОТР.

Эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что 7 ноября на Землю обрушится магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие.