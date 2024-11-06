Хирурги удалили редкую опухоль челюсти у подростка

Мама 13-летнего мальчика из Новосибирска заметила рост образования в верхней челюсти ребенка. Новосибирские врачи провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Москвы, в результате ребенка срочно направили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, где его дополнительно обследовали и успешно удалили опухоль.

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Специалисты РДКБ установили, что у ребенка - агрессивно растущая миксома. Это, к счастью, не раковое заболевание. Тем не менее, доброкачественная миксома в редких случаях имеет быстрый и агрессивный рост: у пациента из Новосибирска объем опухоли "дорос" до 50 кубических см.

При этом была реальная угроза, что со временем опухоль распространится на всю челюсть, приведет к нарушению ее функции и потере зубов.

«Особую сложность при проведении хирургического вмешательства представляло отделение образования от здоровых тканей - из-за большого объема по нему были растянуты мышцы, мягкие ткани, что затрудняло определение границ опухоли, которая сама была мягкой консистенции!» — рассказал заведующий отделением РДКБ Минздрава России Александр Кугушев.

Врач подчеркнул, что успешному лечению помогли два фактора: во-первых, внимательность мамы, ее быстрое обращение к врачам.

«Ранняя диагностика опухоли позволила остановить ее рост и не дать ей нанести серьезный урон организму ребенка», — отметил хирург.

Второй положительный момент - современные технологии, сосредоточенные в РДКБ, и мастерство хирургов позволили провести малоинвазивную операцию, в результате которой огромную опухоль удалили без нанесения косметических дефектов.