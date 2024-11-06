Хирурги спасли подростка от мучительных ночных болей в ноге

Врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы спасли 16-летнего подростка от мучительных ночных болей в ноге, сообщил NEWS.ru заведующий отделением Виталий Куваев. Специалист уточнил, что в ходе диагностики у пациента выявили остеоид-остеому — опухоль, которая чаще всего встречается у молодых людей мужского пола. Симптомы сопровождали школьника три месяца.

Остеоид-остеома поражает как трубчатые, так и плоские кости. Отличается благоприятным течением, медленным ростом и характерным болевым синдромом в ночное время. Мы провели хирургическое вмешательство по удалению патологического очага вместе с измененными тканями. Операция прошла успешно. Образцы тканей отправлены на гистологическое исследование. До восстановления кости пациент будет носить гипсовую лангету, — поделился заведующий отделением.

Подростка уже выписали домой на амбулаторное лечение. Ему предстоит пройти непродолжительную реабилитацию, после которой пациент сможет вернуться к обычной жизни.

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