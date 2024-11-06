Какие опасности таятся в домашних тапочках

Не стоит делиться с гостями своими домашними тапочками. Это повышает риск заражения бактериями и грибками, которые накапливаются в домашней обуви, уверена старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

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В разговоре с «Газетой.ру» ученый объяснила, что самыми опасными в этом плане являются тапочки из плотных материалов, особенно с закрытым носом.

Ноги в них потеют, а это создает благоприятную среду для размножения различных патогенных микроорганизмов. В результате может развиться микоз стоп.

Также не стоит носить домашние тапочки, особенно чужие, если на ногах есть мозоли или ранки, в которые грибки и бактерии могут проникнуть.

В результате может возникнуть воспаление на месте ранки, абсцесс, лечение которого требует медицинского вмешательства, в том числе антибиотиками.

«Кроме того, грибковые инфекции иногда вызывают хронические боли и сильный дискомфорт, что снижает качество жизни», — объяснила Золотарева.

Если говорить о синтетических тапочках, они могут стать причиной аллергии.

Еще одна опасность, которая таится в домашней обуви, повышенный риск травм в результате падения, особенно, на гладкой поверхности.

Поскольку тапочки не могут обеспечить достаточную фиксацию и поддержку стопы, это также приводит к болям в ногах, коленях и спине.

Чтобы минимизировать риск заражения грибком, травм и ортопедических проблем, Золотарева советует выбирать тапочки с хорошей поддержкой стопы и амортизацией на нескользящей подошве.

«Лучше носить обувь из натуральных материалов и надевать хлопковые носки, которые будут впитывать излишек влаги», — резюмировала она.

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