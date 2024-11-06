Что делать при подозрении на заражение вирусом Коксаки

При подозрении на заражение вирусом Коксаки, появлении тревожных симптомов нужно как можно скорее убедиться, что речь действительно идет об этом заболевании. Как можно быстрее следует обратиться к врачу и начать противовоспалительную терапию, рассказал в беседе с Tsargrad.tv доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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Заразиться Коксаки достаточно легко, вирус может быть как на фруктах, так и в море, передаться воздушно-капельным путем. Однако сыпь и другие симптомы – это еще не факт заражения именно этим вирусом, подчеркнул медик.

«Я могу перечислить десятки заболеваний с сыпью. Начиная от тяжелых - лихорадка Марбург, Ласса, Эбола, — заканчивая ветрянкой — и везде сыпь. Простой герпес, корь – сыпь», — пояснил он.

При подозрениях важно срочно поставить диагноз с помощью лабораторного теста. Затем следует сразу начать противовоспалительную терапию, нужную при любой вирусной инфекции, считает Жемчугов. Однако точный диагноз позволит сделать лечение специфичным – оно различается в зависимости от причины недомогания.

Опытный врач, как правило, может по характеру сыпи и другим признакам предположить диагноз и направить на определенные два-три теста, заключил иммунолог.

Напомним, в девяти регионах России за последние несколько дней у детей выявили заболевание, напоминающее вирус Коксаки. В том числе опасное заболевание выявили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областях, и Удмуртской республике.

Вирус сопровождается кашлем, повышенной температурой, болью в горле, сыпью и жидким стулом.

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