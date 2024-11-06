Хирург объяснил, зачем спортсменам нужно кинезиотейпирование

Врач-хирург сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый в беседе с изданием «Вести Подмосковья» объяснил, зачем спортсменам нужно кинезиотейпирование. Специальные кинезиотейпы изготовлены из полимерной резинки, обернутой в хлопковые волокна. Материал способен растягиваться до 140% от своей первоначальной длины, позволяет влаге испаряться, оставаясь непроницаемым. Кинезиотейпы имитируют физические свойства человеческой кожи - их толщина и вес аналогичны эпидермису.

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«Кинезиотейпинг - один из методов лечения, который физиотерапевт может использовать для возвращения пациента к нормальному уровню подвижности. Метод заключается в размещении полосок кинезиотейпа на пораженных частях тела в определенных направлениях для выполнения разных функций. Речь идет, например, об уменьшении отечности и боли в сочетании с мануальной терапией, о поддержке слабых зон мышц и суставов (у пациентов с синдромом надколенника, синдромом трения подвздошно-большеберцового тракта или ахилловым тендинитом), о переобучении мышц с нарушенной функцией и о предотвращении чрезмерного растяжения/сокращения травмированных мышц/суставов», - рассказал собеседник издания.

Также хирург Безрукавый обратил внимание, что для каждой зоны на теле существует уникальный шаблон кинезиотейпирования, которому нужно следовать. Лучше всего делать это под контролем травматолога-ортопеда, который расскажет о вариантах схем и видах тейпов, научит правильно пользоваться этим методом без вреда для здоровья. Важно помнить, что неправильное наложение тейпов приводит к синякам и покраснениям. Кроме того, может возникнуть аллергическая реакция.