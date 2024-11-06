Как можно защититься от остеопороза

Остеопороз — это заболевание костей, при котором они становятся менее плотными и более хрупкими. Это повышает вероятность переломов, особенно позвоночника, бёдер и запястий.

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Незначительные удары или падения могут привести к переломам. Особенно в области бедра, запястья или позвоночника. Эти разновидности переломов часто указывают на наличие остеопороза.

Если вы заметили, что становитесь ниже ростом, это тоже может быть признаком заболевания. Люди с остеопорозом, у которых были множественные переломы позвоночника, могут потерять от 5 до 8 см и более за короткое время.

Искривление осанки или заметные изменения в ней могут привести к сутулости. Это может значить, что позвоночник ослабевает и теряет плотность.

Ещё один признак остеопороза — постоянная боль в спине. Также она является результатом небольших переломов позвоночника или его сдавления.

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Полностью вылечить остеопороз нельзя. Но некоторые изменения в образе жизни могут помочь.

Например, важно получать достаточно кальция. Самый простой способ — это употреблять молочные продукты. Молоко и сыр — одни из самых богатых этим веществом продуктов. Взрослым нужно в день стремиться съедать две-три порции таких продуктов.

Также необходимо принимать витамин D в виде добавок или получать его естественным образом.

Регулярные упражнения — это отличная активность, которая может помочь предотвратить остеопороз. Для этого нужно 30 минут уделять силовым упражнениям не менее четырёх раз в неделю, а также упражнениям на укрепление мышц (выполняйте их минимум дважды в неделю).

И избегайте вредных привычек. Курение и злоупотребление алкоголем могут ослабить кости.

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