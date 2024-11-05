Мужская лысина: причины алопеции и как спасти волосы
Помните, как вы в молодости полюбили этого задорного пацана с шикарной шевелюрой, который вот уже много лет живет с вами бок о бок? Но вдруг к определенному возрасту вы осознали, что ваш любимый потерял половину волос и продолжает их терять. Да, мужчины могут стремительно лысеть, в отличие от женщин. И это довольно распространенное, хоть и неприятное явление. Наиболее часто встречаемая форма облысения у мужчин — это андрогенетическая алопеция. О том, почему это происходит и можно ли это предотвратить, нам рассказала фельдшер, управляющая сети пансионатов Наталья Балан.
Почему выпадают волосы
Причин выпадения волос много, и чтобы разобраться, что именно стало толчком того, что ваш мужчина стал терять волосы, необходимо это выяснить вместе со специалистом.
«Облысение затрагивает около 70% мужчин по всему миру и обычно начинается еще до 30 лет. Основная причина — генетика и гормональные особенности мужского организма. В первую очередь, на лысину влияет дигидротестостерон (ДГТ) — производное тестостерона. Гормон воздействует на волосяные фолликулы и ослабляет их, из-за чего волосы становятся тоньше, растут медленнее и со временем выпадают», — объясняет эксперт.
Вот самые распространенные причины потери волос:
- Генетика — наследственность играет важную роль. Если в семье были случаи облысения, то вероятность его появления у потомков увеличивается.
- Применение стероидов — волосяные луковицы очень чувствительны к дигидротестостерону, а повышение его концентрации и приводит к облысению.
- Заболевания эндокринной системы — щитовидная железа регулирует множество метаболических процессов в организме, и любые нарушения в ее работе могут привести к изменениям в состоянии волос.
- Нехватка макро и микроэлементов — для здоровья и красоты волос необходимы в достаточном количестве белок, железо, цинк, витамины группы В, а также Д и Е.
- Стресс и образ жизни — хроническое нервное напряжение, неправильное питание, курение и недостаток физической активности могут способствовать потере волос.
Почему женщины так не лысеют
У женщин также может развиваться андрогенетическая алопеция, но у них она происходит иначе. По словам нашего эксперта, волосы у представительниц прекрасной половины человечества истончаются равномерно, без характерных залысин на лбу или темени.
«Эстроген в женском организме частично блокирует действие ДГТ, что сохраняет волосяные фолликулы активными. Уровень тестостерона у женщин тоже значительно ниже, поэтому воздействие на волосы гораздо меньше», — поясняет специалист.
Как лечить алопецию
Хотя генетические причины облысения неизменны, замедлить процесс или уменьшить его видимость вполне возможно. Вот что предлагает наш эксперт:
- Медикаменты — миноксидил и финастерид — это действующие вещества, которые замедляют облысение. Миноксидил стимулирует приток крови к фолликулам, укрепляя их и замедляя выпадение. Финастерид же блокирует превращение тестостерона в ДГТ, предотвращая повреждение волос.
- Лазерная терапия — низкоуровневая лазерная терапия стимулирует волосяные фолликулы и кровообращение в коже головы. Исследования показывают, что она эффективна даже при андрогенетической алопеции, особенно на ранних стадиях.
- Пересадка волос — если облысение сильно выражено, пересадка волос остается одним из самых действенных способов вернуть их густоту. А современные методики позволяют минимизировать видимые следы после процедуры.
- Здоровый образ жизни — недостаток сна, стресс и неправильное питание ускоряют процесс выпадение волос. Диета, богатая белками, витаминами группы В, железом и цинком, а также регулярный отдых положительно скажутся на здоровье волос.
- Косметические решения — иногда лучший способ справиться с проблемой — обыграть ее. Многие мужчины идут на смелый шаг, полностью сбривая волосы, превращая лысину в стильную деталь образа.