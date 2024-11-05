Мужская лысина: причины алопеции и как спасти волосы

Помните, как вы в молодости полюбили этого задорного пацана с шикарной шевелюрой, который вот уже много лет живет с вами бок о бок? Но вдруг к определенному возрасту вы осознали, что ваш любимый потерял половину волос и продолжает их терять. Да, мужчины могут стремительно лысеть, в отличие от женщин. И это довольно распространенное, хоть и неприятное явление. Наиболее часто встречаемая форма облысения у мужчин — это андрогенетическая алопеция. О том, почему это происходит и можно ли это предотвратить, нам рассказала фельдшер, управляющая сети пансионатов Наталья Балан.

Почему выпадают волосы

Причин выпадения волос много, и чтобы разобраться, что именно стало толчком того, что ваш мужчина стал терять волосы, необходимо это выяснить вместе со специалистом.

«Облысение затрагивает около 70% мужчин по всему миру и обычно начинается еще до 30 лет. Основная причина — генетика и гормональные особенности мужского организма. В первую очередь, на лысину влияет дигидротестостерон (ДГТ) — производное тестостерона. Гормон воздействует на волосяные фолликулы и ослабляет их, из-за чего волосы становятся тоньше, растут медленнее и со временем выпадают», — объясняет эксперт.

Вот самые распространенные причины потери волос:

Генетика — наследственность играет важную роль. Если в семье были случаи облысения, то вероятность его появления у потомков увеличивается. Применение стероидов — волосяные луковицы очень чувствительны к дигидротестостерону, а повышение его концентрации и приводит к облысению. Заболевания эндокринной системы — щитовидная железа регулирует множество метаболических процессов в организме, и любые нарушения в ее работе могут привести к изменениям в состоянии волос. Нехватка макро и микроэлементов — для здоровья и красоты волос необходимы в достаточном количестве белок, железо, цинк, витамины группы В, а также Д и Е. Стресс и образ жизни — хроническое нервное напряжение, неправильное питание, курение и недостаток физической активности могут способствовать потере волос.

Почему женщины так не лысеют

У женщин также может развиваться андрогенетическая алопеция, но у них она происходит иначе. По словам нашего эксперта, волосы у представительниц прекрасной половины человечества истончаются равномерно, без характерных залысин на лбу или темени.

«Эстроген в женском организме частично блокирует действие ДГТ, что сохраняет волосяные фолликулы активными. Уровень тестостерона у женщин тоже значительно ниже, поэтому воздействие на волосы гораздо меньше», — поясняет специалист.

Как лечить алопецию

Хотя генетические причины облысения неизменны, замедлить процесс или уменьшить его видимость вполне возможно. Вот что предлагает наш эксперт: