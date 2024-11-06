Инфекционист рассказал об отличиях вируса Коксаки от герпеса

Врач-инфекционист Марият Мухина объяснила, как не спутать вирус герпеса с вирусом Коксаки, с которым недавно столкнулись многие россияне.

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В беседе с журналистами российский медик обсудила недуг, который в последние дни привлек к себе большое внимание среди россиян. По словам Мухиной, вирус Коксаки можно отличить от обычного герпеса по виду высыпаний. Об этом пишет издание Life.ru.

«‎Бывает герпес зостер, то есть опоясывающий лишай, и он сопровождается неврологическими болями. Вирус Коксаки характеризуется пузырьковыми высыпаниями, которые сопровождаются болезненностью по ходу нервного корешка с радиацией. Это основной диагностический симптом, потому что сами везикулы очень похожи», – объяснила врач.

При герпесе высыпания появляются по зонам ноги и позвоночника к плечу. Также у пациента может появиться боль в спине. При этом вирус Коксаки сопровождается более выраженной лихорадкой и температурой. Высыпания на коже при заражении им другие.

Специалист добавила, что вакцины против вируса Коксаки нет, но заболевание нередко проходит самостоятельно. В случае с вирусом герпеса возможна профилактика рецидивов посредством медикаментов, тем не менее вирус остается в организме навсегда, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что россияне пожаловались на распространение опасного вируса Коксаки в детсадах и школах.