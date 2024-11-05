Гинеколог: у женщин с ожирением менопауза может протекать тяжелее

У женщин с ожирением менопауза может протекать тяжелее, хотя лишний вес не влияет на климакс напрямую, рассказали российские гинекологи. О разном течении климакса у стройных и полных женщин они предупредили в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам врача-гинеколога Ольги Уланкиной, приливы возникают у женщин независимо от комплекции и типа фигуры, однако в целом у женщин с ожирением реже встречается тяжелая степень менопаузального синдрома.

«Известно, что жировая ткань производит половые гормоны, в том числе эстроген. Это может влиять на выраженность симптомов», — объяснила врач.

Однако она напомнила, что приливы у полных женщин могут быть и более выраженными, поскольку жировая ткань сдерживает теплоотдачу, и даже незначительное повышение температуры ощущается как сильный прилив жара.

Ее коллега Екатерина Варламова обратила внимание на то, что климакс тяжелее будут переносить женщины с дефицитом железа. А у женщин с ожирением, продолжила она, повышается вероятность дефицита железа, витамина D или жирных омега кислот, вследствие чего климактерический синдром будет выражен интенсивнее.

«Это значит, что при ожирении риск более тяжелого протекания климактерического синдрома увеличивается. Важно учитывать, что ожирение само по себе является нагрузкой на организм, часто сопровождается гипоксией и может усиливать вегетативные нарушения, влияя на общее состояние здоровья и на интенсивность симптомов менопаузы», — заключила гинеколог.

Ранее 35-летняя Кэт Денизи рассказала, что в 32 года у нее началась менопауза после того, как ей диагностировали рак груди. Это вызвало у нее шок, и теперь Денизи посещает сообщество, в котором состоят молодые женщины, столкнувшиеся с ранней менопаузой и пытающиеся решить проблемы фертильности.