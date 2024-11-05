Доктор назвал причины ночной потливости

Причины ночной потливости могут быть различными: от вирусных и грибковых заболеваний до проблем с щитовидной железой. Врач-дерматолог, косметолог Анна Смольянова рассказала «Клопс», отчего промокает подушка чаще всего.

Избыточное потоотделение может возникать из-за патологических состояний и заболеваний. Например, оно встречается при гипотиреозе или начинается у женщин с наступлением климакса.

«На фоне гормонального сбоя и нарушения процесса терморегуляции повышается температура тела, что приводит к потливости по несколько раз за ночь», — пояснила доктор.

Влажное постельное бельё нередко наблюдается у пациентов с простудными заболеваниями, например, при ОРВИ. Если человек здоров, нет повышенной температуры и проблем с гормональным фоном, а подушка всё равно намокает, возможно, есть проблемы с кожей головы.

«Жидкая себорея вызывает повышенное потоотделение», — отметила Смольянова.

Это дерматологическое заболевание, которое заключается в активном выделении кожного сала. При жидкой себорее высок риск выпадения волос. В борьбе с патологией помогут уколы ботулотоксина. Процедура снижает потоотделение и нормализует состояние кожи головы, заключила доктор.

Доктор рассказал, что делать, если человек сильно потеет днём.