Безопасно ли для здоровья есть гранатовые косточки

Гранат — фрукт необычный. При его употреблении может возникнуть множество вопросов. Например, о том, можно ли вообще есть гранатовые косточки.

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В гранатовых косточках много клетчатки. Она улучшает пищеварение, нормализует обмен веществ, хорошо насыщает. Также косточки содержат антиоксиданты, витамины группы B, витамин E, магний. Согласно исследованиям, вещества в косточках граната благотворно влияют на гормональный баланс, особенно это касается женщин.

© Ferra.ru

Однако из-за твёрдой структуры гранатовые косточки лучше не есть тем, у кого чувствительная зубная эмаль, заболевания желудка. Дело в том, что эти косточки с трудом перевариваются. Также в гранате присутствуют органические кислоты, которые в большом количестве могут раздражать слизистую у тех, кто страдает гастритом или язвой.

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