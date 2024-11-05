Вирусолог рассказал о влиянии коронавируса на мышление

Снижение когнитивных способностей может стать одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. О влиянии коронавируса на мышление он рассказал в беседе с aif.ru.

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Он подчеркнул, что у инфекционных болезней не бывает безобидных последствий. При вирусном заболевании, продолжил Аграновский, органы и системы организма оказываются под долговременным ударом.

«Последствия в той или иной степени [человек] ощутит, вплоть до ухудшения когнитивных способностей, то есть может снизиться скорость мышления», — заключил Аграновский.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова перечислила основные симптомы неизлечимого африканского вируса Марбург и меры защиты от него. Одним из главных симптомов заражения вирусом Марбург Малинникова назвала высокую температуру, которая держится от двух недель и более.