Вирусолог объяснил ситуацию с заболеванием вирусом Коксаки

В России возможны кратковременные вспышки вируса Коксаки, о чем сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он прокомментировал информацию о случаях заражения в Краснодарском крае, а также в Московской и Владимирской областях.

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Аграновский пояснил, что такие вирусы, как Коксаки, обычно вызывают короткие вспышки, связанные с тем, что носитель инфекции прибывает в новый регион и происходит заражение. Задача по предотвращению распространения вируса лежит на властях, и население в данной ситуации может сделать немного.

Эксперт отметил, что вирус Коксаки передается как оральным путем через загрязненные продукты, так и воздушно-капельным путем, что нехарактерно для других вирусов данного семейства. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции родителям может быть рекомендовано временно оставить детей дома.

Симптомы заражения включают высокую температуру, достигающую 40-40.5 градусов, которая может держаться до 3-4 дней, после чего резко падает. Одним из характерных признаков являются высыпания, появляющиеся на ладонях, стопах и слизистых рта сразу после подъема температуры или на следующий день. Сыпь обычно проходит самостоятельно в течение 2-3 дней, подытожил Аграновский в интервью aif.ru.

Важно отметить, что диагноз может быть установлен только врачом после проведения необходимого обследования.

Ранее Роспотребнадзор Кубани сообщил о выявлении единичных случаев заражения вирусом Коксаки. Также СМИ писали о случаях заражения в Московской и Владимирской областях.

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