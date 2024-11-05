Лотосовые роды: что это такое и почему медицина против

Сати Казанова недавно с восторгом рассказывала, как она рожала — в ванной, со свечами и мантрами. А еще роды были лотосовыми — и это словосочетание в последнее время стало очень модным. Что это значит?

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Лотосовые роды — метод, при котором новорожденного не отделяют от плаценты сразу после родов. В традиционных родах пуповину обычно перерезают вскоре после рождения, но при лотосовом подходе пуповину оставляют, чтобы она отсохла и отпала естественным образом. Эта практика завоевала популярность у приверженцев естественных методов ухода за младенцами. Рассмотрим, что представляет собой этот метод, каковы его особенности и что думают о нем врачи.

История возникновения метода

История лотосовых родов уходит корнями в древние культуры. Во многих племенах и обществах существовало уважительное отношение к плаценте, поскольку ее считали источником жизненной энергии ребенка. В 1970-е годы метод был возрожден акушеркой Кларой Зеланд из Калифорнии, которая назвала его «лотосовыми родами» — в честь почитания плаценты, как символа связи матери и ребенка.

Считается, что лотосовые роды помогают плавно переходить ребенку к жизни вне материнского организма, поддерживая «энергетическую» связь с матерью до тех пор, пока плацента естественным образом не отпадет.

Как проходят лотосовые роды

При лотосовых родах плаценту и пуповину оставляют нетронутыми сразу после рождения. Пуповину не перерезают, и плаценту кладут рядом с ребенком в специальный мешочек или корзину. Плацента сохраняется в таком виде на протяжении 3—10 дней, пока пуповина не отсохнет и не отпадет сама. Для предотвращения неприятного запаха плаценту обрабатывают солью и травами, например, лавандой или розмарином, а также регулярно промывают и меняют ткани, в которых ее содержат.

Многие родители выбирают лотосовые роды, веря, что они помогают мягче адаптировать ребенка к новым условиям жизни. Согласно сторонникам метода, постепенное отделение от плаценты позволяет ребенку перейти к самостоятельному дыханию и поддержанию температуры без резкого стресса. Они утверждают, что такая практика помогает укрепить иммунитет и гармонично начать жизнь.

Что говорит медицина: комментарий врача

Несмотря на популярность лотосовых родов, у медицинского сообщества есть к ним обоснованные вопросы. Врач-педиатр Ирина Соколова, которая помогает деткам расти здоровыми вот уже четверть века, поясняет:

«При традиционных родах плаценту удаляют вскоре после того, как прекратится пульсация пуповины. Это позволяет минимизировать риск попадания бактерий и инфекций к ребенку. Плацента — орган, состоящий из кровеносных сосудов и тканей, и если он остается рядом с ребенком на длительное время, существует вероятность инфицирования».

Врачи подчеркивают, что длительное присутствие плаценты может нести в себе риски для здоровья. Плацента, отделенная от кровообращения матери, начинает разлагаться, и риск заражения может увеличиваться. При отсутствии должного ухода и своевременной обработки плаценты существует угроза появления бактерий, которые могут проникнуть в организм младенца через пуповину. Специалисты также утверждают, что пока нет научных доказательств пользы лотосовых родов для здоровья ребенка, а вот данные о рисках заражения есть.

Важно соблюдать осторожность

Для родителей, которые решаются на лотосовые роды, важно внимательно соблюдать правила ухода за плацентой и пуповиной.

«Регулярная обработка плаценты, поддержание ее в сухом состоянии и использование антисептических средств — необходимая часть этой методики. Важно помнить, что здоровье ребенка должно быть на первом месте, и при первых признаках инфекции или покраснения пуповины следует обратиться к врачу», — напоминает педиатр.

Родителям, которые решаются на такие роды, желательно проконсультироваться с медиком перед принятием решения. Некоторые специалисты могут порекомендовать традиционное перерезание пуповины, чтобы снизить риски, а другие — предложить альтернативные методы, такие как отсроченное перерезание пуповины (через несколько минут после рождения, чтобы кровь из плаценты успела поступить к ребенку).