ВОЗ вернула туберкулезу звание самой летальной инфекции в мире

По данным ВОЗ, туберкулез вернул себе статус самой летальной инфекции после того, как это звание у него отнял COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал «Без рецепта».

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала результаты анализа медицинских данных из 193 стран. В 2023 году ковид унес 400 тысяч жизней, а туберкулез — 1,25 млн. В 2021 году коронавирус стал причиной 3,6 млн летальных случаев, а туберкулез — 1,6 млн.

Также в 2023 году выросла общемировая заболеваемость туберкулезом: его диагностировали у 8,2 млн человек. Это рекорд за все время наблюдений, подчеркивает «Без рецепта». Причины роста заболеваемости также связаны с пандемией, так как она затруднила диагностику. Кроме того, само заражение коронавирусом повышает риск инфицирования туберкулезом.

Россия не попала в топ-30 по заболеваемости туберкулезом. Этот показатель максимален в Индии, Индонезии и Китае. В 2021 году ВОЗ исключила Россию из перечня стран с высокой заболеваемостью, причем за тот год распространенность туберкулеза снизилась почти в два раза. В 2023 году уровень заболеваемости в России достиг исторического минимума.

Однако Россия заняла второе место в мире по числу случаев лекарственно устойчивого туберкулеза. Устойчивость появляется, если пациент не проходит курс терапии до конца. При этом заболевании пациентам нужны более дорогие лекарства.