Регистр доноров костного мозга в России увеличился в четыре раза

Федеральный регистр доноров костного мозга в России с 2022 года продемонстрировал высокий рост: количество зарегистрированных доноров увеличилось в четыре раза, а эффективность поиска доноров возросла с 50% до 78%, сообщила Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, на XVI Всероссийском форуме службы крови

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С момента запуска регистра 1 сентября 2022 года общее число потенциальных доноров достигло более 421 тысяч. Это расширение позволило существенно увеличить количество неродственных трансплантаций костного мозга, что планируется увеличить на 61%. Скворцова подчеркнула, что сеть организаций, входящих в регистр, увеличилась в 12,5 раза.

По словам руководителя ФМБА, к 2025 году планируется увеличить количество потенциальных доноров до 500 тысяч. Это позволит обеспечить трансплантацией как минимум 90% граждан, которым необходимы неродственные доноры.