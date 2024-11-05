Неснижаемый стратегический резерв крови превысил 900 тысяч литров

Служба крови в России продолжает развиваться с ориентиром на достижение полной независимости от зарубежных поставок, включая и формирование достаточных резервов необходимых для лечебных учреждений запасов крови и ее компонентов, и развитие производства лекарственных препаратов на основе плазмы. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на Форуме крови, который проходит сегодня в Москве.

Глава ФМБА подчеркнула, что важнейшим приоритетом остается безусловное обеспечение всех лечебных организаций страны компонентами донорской крови для лечения пациентов.

"Особое внимание мы уделили увеличению неснижаемого стратегического резерва крови и ее компонентов, готового к реализации одномоментно, как в военных госпиталях, так и в гражданских медицинских учреждениях. Это уже более 900 тысяч литров всех разновидностей компонентов крови, что в 2,5 раза превышает имевшиеся на 2021 год резервы", - отметила Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что выстроенная "система гарантирует необходимую помощь всем при любых чрезвычайных ситуациях".

Заготовка цельной донорской плазмы крови увеличилась за пять лет практически в 1,5 раза . По прогнозам, к концу нынешнего года будет заготовлено 2 миллиона 700 тысяч литров - работа выполняется в рамках разработанной ФМБА и принятой правительством в феврале 2023 года Концепции по увеличению заготовки плазмы крови для производства лекарственных препаратов.