Названы указывающие на болезни сердца признаки

Болезни сердца сегодня не являются проблемой исключительно пожилых людей — до 10 процентов сердечных приступов происходит у людей младше 40 лет, рассказала «Ленте.ру» врач, медицинский консультант лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова. На риски развития проблем с сердцем, по ее словам, могут указывать одышка, отечность, боль в груди и другие признаки.

«К основным факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний относят возраст, курение, алкоголь, а также лишний вес — с увеличением массы тела растет потребность в крови, что заставляет сердце работать быстрее, увеличиваться в размере. Также опасны высокий холестерин, сахарный диабет», — предупредила врач.

Некоторые состояния и факторы риска, по словам Гергесовой, могут развиваться скрытно. К примеру, на высокие кровяное давление и холестерин часто не обращают внимание, но они приводят к повреждению артерий и сердечной мышцы. По этой причине, как подчеркнула врач, необходимо регулярно посещать терапевта и сдавать анализы, даже если жалобы на самочувствие отсутствуют.

«К наиболее частым симптомам, связанным с болезнями сердца, относят одышку, боль в груди, отечность, усталость, слабость и онемение рук или ног, нерегулярное и учащенное сердцебиение, — рассказала Гергесова. — Также необходимо отслеживать уровень артериального давления, поддерживая его в пределах нормы, уровень холестеринов и триглицеридов. Обращайте внимание на одышку, боль в груди, сердцебиение. Помните, что вредные привычки, а также лишний вес и малоподвижный образ жизни увеличивают риски».

Врач также рекомендовала контролировать уровень стресса. По ее словам, длительный стресс повышает кровяное давление, что может вызвать воспаление сосудов и повысить риски диабета.

Ранее ученые Университета Колорадо в Боулдере и Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что молодые люди поколения Y проводят в среднем более 60 часов в неделю сидя, что необратимо увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременного старения.