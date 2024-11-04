На Кубани зарегистрировали несколько случаев заражения вирусом Коксаки

В Краснодарском крае медики зафиксировали несколько единичных случаев заражения граждан вирусом Коксаки. При этом вспышки вирусной инфекции не наблюдается, массовых заболеваний нет. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Кубани.

Подобные случаи фиксируются еще в нескольких регионах России. Предположительно, вирус могли завезти туристы, вернувшиеся из поездок в Турцию. В надзорном ведомстве заявили, что проконтролируют проведение утренних фильтров в школах и детских садах.

"Если у ребенка есть какие-либо симптомы нездоровья, его должны изолировать от других детей "до полного выздоровления", - отметили в Роспотребнадзоре.

Точное количество заболевших в Краснодарском крае в ведомстве не уточнили, однако отдельно подчеркнули, что речь идет только о разрозненных случаях.

Ранее "РГ" подробно рассказала о вирусе Коксаки, его симптомах и методах защиты от инфекции.