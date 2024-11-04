Вирус Коксаки: чем он опасен и как защититься

Россияне сообщили о вспышке вируса Коксаки в детских садах и школах. Мамы детей, посещающих один из детских садов во Владимире, рассказали, что в их группу привели ребенка с вирусом, после чего по очереди заболели все трехлетние малыши — в итоге более 20 детей оказались инфицированными. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Евгения Тарасова, чем опасен вирус Коксаки.

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Что за вирус

По его словам, вирус Коксаки — это группа энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте.

«Вирусы Коксаки делятся на две основные группы — Коксаки A и B. Эти вирусы являются причиной различных заболеваний, особенно у детей младшего возраста. Взрослые переносят вирус в основном бессимптомно. Инкубационный период при заражении этой группой вирусов обычно составляет от двух до 10 дней», — рассказал Тарасов.

Симптомы вируса Коксаки

Эксперт отметил, что симптомы могут быть различными — в зависимости от типа вируса и возраста пациента. Однако наиболее часто диагностируют:

Высокую температуру тела — до 39 градусов и выше;

Боль в горле;

Кашель;

Насморк;

Общее недомогание;

Сыпь;

Болезненные язвы в ротовой полости;

Мышечные и головные боли;

Тошноту и рвоту.

«Одним из характерных симптомов вируса Коксаки является зудящая сыпь на коже. Она чаще всего появляется у детей при заражении. Также ему свойственны болезненные язвы на языке, деснах и внутренней стороне щек», — перечислил врач.

Осложнения

Терапевт пояснил, что в зависимости от типа вируса и степени его тяжести у человека могут проявляться серьезные осложнения, но они встречаются довольно редко. Тем не менее они могут быть смертельно опасными, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом.

«Вирус Коксаки может спровоцировать развитие такого опасного заболевания, как менингит. Это воспаление оболочек головного мозга, которое проявляется сильной головной болью и неврологическими симптомами. Кроме того, может развиться миокардит — воспаление сердечной мышцы, которое может привести к сердечной недостаточности. Вирус Коксаки способен воздействовать на нервную систему, у некоторых пациентов появляется паралич», — предупредил врач.

Лечение вируса Коксаки

Специалист объяснил, что специфического лечения этого вируса не существует. Зараженному выписывают препараты для облегчения симптомов заболевания.

«Обычно назначают жаропонижающие и обезболивающие препараты для снижения температуры тела и обезболивания головной и мышечной боли. Иногда пациенту выписывают противовирусные лекарственные средства, хотя у них нет доказанной эффективности при вирусе Коксаки. Сыпь на теле обрабатывают антисептическими мазями. В большинстве случаев вирус не требует лечения, симптомы заболевания проходят сами в течение нескольких дней», — заверил собеседник «ВМ».

Профилактика

Профилактика заражения вирусом Коксаки включает в себя соблюдение правил гигиены, особенно при контакте детей с другими малышами, подчеркнул терапевт.

«Важно избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы заболевания, тщательно мыть руки после посещения общественных мест и перед употреблением пищи, пользоваться дезинфицирующими средствами. В большинстве случаев заражение происходит через грязные руки и поверхности», — акцентировал врач.

Также им можно заразиться воздушно-капельным путем при близком контакте с инфицированным человеком, добавил Тарасов.