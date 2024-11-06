Женщина перепутала глазные капли с клеем и попала в больницу

Американка по имени Брианна Шипли перепутала лечебные глазные капли с клеем для накладных ногтей и попала в больницу. Ее историю опубликовало издание People.

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Женщине прописали капли от бактериальной инфекции, которыми она раньше не пользовалась и которые хранила на прикроватной тумбочке с другими косметическими средствами. Когда пришло время использовать капли, она не глядя схватила первую попавшуюся бутылочку и залила ее содержимое в глаз. Однако оказалось, что в бутылке был клей, а не капли. Ширли сразу поняла ошибку и позвонила в скорую.

Пока ехали медики, сын женщины нашел в интернете совет промыть глаза большим количеством воды.

«Промывание принесло небольшое облегчение и разлепило глаз — поначалу он был заклеен», — рассказала Шипли.

Она добавила, что врачи похвалили ее за этот шаг, который помог предотвратить дальнейшее повреждение и потерю зрения.

Во время поездки на скорой глаза Брианны буквально горели, зрение было размытым, любой взгляд на источник света причинял боль.

«Мне казалось, что мне в глаза попали камни. Врачи и медсестры очень помогли, закапали глазные капли, обработали потертости и ссадины и ватной палочкой выуживали затвердевшие кусочки клея», — вспоминает она.

Промывка заняла меньше часа, после чего женщину отправили домой с лечебной мазью для восстановления глаза.

Мне было так неловко, когда я попала в больницу, но врач сказал, что такое случается гораздо чаще, чем кажется. Я хочу попросить всех хранить лекарства отдельно от остальных своих вещей Брианна Шипли

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